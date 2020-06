Dimanche soir, après l'allocution d'Emmanuel Macron face aux Français pour parler de la crise du coronavirus, Philippe Etchebest a été interrogé au JT de France 2 par Laurent Delahousse.

Le chef de cuisine, élu meilleur ouvrier de France et célèbre animateur de télé a poussé un gros coup de gueule après les annonces du chef de l'Etat français en direct sur France 2. "Le chiffre d'affaires aujourd'hui réalisé est à peu près à 45 %. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les restaurateurs de l'Ile-de-France, mais avec des distanciations sociales et un modèle économique qui sera réduit de moitié, et qui ne sera pas viable malheureusement", a-t-il tout d'abord exprimé en visant le Ministère de l'Economie qui "ne nous (ndlr : les patrons de restaurant) a pas entendus. Il n'appréhende pas ce qu'il se passe sur le terrain."

Philippe Etchebest a ensuite évoqué l'avenir très incertain de nombreux restaurateurs dans l'ensemble de l'Hexagone. "Les Tribunaux de commerce vont enregistrer un flux massif de faillites à partir de novembre. On a estimé à 30% le nombre de faillite d'ici la fin de l'année".

Le chef étoilé s'est ensuite adressé à Emmanuel Macron à qui il reproche de ne pas prendre ses responsabilités. "Je dirai au Président qu'il doit faire quelque chose maintenant. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Si notre proposition n'est pas bonne, alors il faut en trouver une autre rapidement pour sauver le secteur et tous ceux qui dépendent de notre activité économique. J'ai envie de dire, monsieur le président, l'hôtellerie-restauration, et plus largement le tourisme, est en grand danger alors ne regardez pas ailleurs. Si nous n'existons plus demain, ce sera beaucoup plus compliqué, je vous l'assure".