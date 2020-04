En ce qui concerne la stratégie commune de soutien et de relance de l’économie européenne, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union sont mis d’accord sur le fait qu’il faut absolument faire quelque chose, mais divisés sur le moindre détail. Au terme d’une réunion en visioconférence de cinq heures, ils ont donc confié à la Commission la tâche d’élaborer un plan de réponse collective qui serait à même de contenter tout le monde et son père.

Cette réponse collective comprendra un fonds de solidarité qui s’appuiera, d’une manière ou d’une autre, sur le budget européen 2021-2027. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s’en félicite, puisqu’elle insiste sur le fait que le cadre financier pluriannuel (CFP) européen doit être le "vaisseau-mère" des instruments européens pour favoriser la reprise. "Le prochain budget septennal devra être adapté aux circonstances, a déclaré l’Allemande, à l’issue de la réunion. Nous devons augmenter sa force de frappe, pour pouvoir générer les investissements nécessaires à travers toute l’Union européenne." À cette fin, la Commission voudrait porter à 2 % du revenu national brut de l’UE le plafond des ressources propres du budget européen (que composent à 75 % les contributions nationales) pour les deux-trois premières années du nouveau cycle budgétaire, contre 1,2 % actuellement. Grâce aux garanties juridiques des États membres, la Commission emprunterait sur les marchés de l’argent - on parle ici d’au moins un millier de milliards d’euros - qui alimenterait le CFP par le biais d’un programme consacré à la relance.

Entre ce que la Commission préconise et souhaite et ce que les États membres sont prêts à faire, il y a de la marge. Pour rappel, les Vingt-sept n’étaient pas parvenus, en février dernier, à s’entendre sur un budget européen pesant 1,07 % du RNB de l’UE, le camp des pays frugaux - l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède trouvant encore ce plafond trop élevé.

Toutes les questions restent en suspens

La chancelière allemande Angela Merkel a fait savoir que son pays était prêt à augmenter substantiellement sa contribution au budget européen. En revanche, elle a redit que pour Berlin, comme pour les Pays-Bas, la mutualisation des dettes, fût-ce pour financer la relance, est une voie sans issue.

La présidente von der Leyen a fait savoir qu’elle présenterait son plan "la seconde ou la troisième semaine de mai" - la date du 6 mai est citée. Elle aura fort à faire pour parvenir à présenter un paquet qui parvient à concilier les positions, contradictoires, des États membres sur tous les sujets. De quelle manière le fonds de relance sera-t-il lié au budget européen ? Quelle forme prendra la solidarité budgétaire ? Des prêts ou des dons ? "Pour le camp des frugaux et l’Allemagne, il doit s’agir de prêts, pour les autres de dons", glisse une source proche des discussions. Dans le second camp, le président français Macron se montre insistant : "Il faudra des transferts budgétaires réels économiques, pas simplement des prêts, vers les régions et les secteurs les plus touchés." Faute de cela, l’unité de la zone euro, mais aussi du marché intérieur seront en péril, prévient le Français. Les pays les plus frappés par la pandémie, qui sont aussi les plus fragiles sur le plan économique n’auront en effet pas les moyens de ceux du Nord pour relancer leur économie, et les divergences deviendront fossé au sein de l’Union économique et monétaire.

Le président du Conseil européen Charles Michel a témoigné de son optimisme, à l’issue de la réunion. On verra ce qu’il en restera dans trois semaines.