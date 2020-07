Cette proposition "est le fruit d'un travail collectif extrêmement intense", a affirmé le Belge. "Les dernières étapes sont toujours les plus difficiles, mais je suis confiant (...) Je suis convaincu qu'un accord est possible", a ajouté celui qui joue un rôle de médiateur dans ce sommet.

M. Michel avait annoncé lundi matin, à l'issue d'une nuit complète de négociations, qu'il tenterait de bâtir un nouveau compromis sur la base d'un plan composé de 390 milliards d'euros de subventions, contre 500 milliards dans le projet initial.

La reprise du sommet, à l'origine prévue à 16H00 (14H00 GMT) a été repoussée à plusieurs reprises, en raison des dernières discussions entre les Européens sur ce projet de compromis.

Selon une source diplomatique, l'accord pourrait se faire autour d'un plan de relance global de 700 milliards euros financés par un emprunt commun, composé de 390 milliards de subventions et de 310 milliards de prêts remboursables par les bénéficiaires.

Les Européens discutent depuis vendredi matin de ce projet, ardemment défendu par Paris et Berlin. Il est destiné à relancer une économie mise à terre par le coronavirus. Mais il faut pour cela convaincre une poignée de pays plus réservés: les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Danemark et la Finlande.