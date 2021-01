Plus de 1.000 personnes ont été interpellées dimanche lors de manifestations dans toute la Russie pour appeler à la libération de l'opposant Alexeï Navalny, dont 142 dans la capitale quadrillée par la police, a indiqué l'ONG OVD-Info. Selon cette organisation spécialisée dans le suivi des manifestations, le plus grand nombre d'arrestation a eu lieu à Moscou, suivi par Vladivostok (113), à l'autre bout du pays, puis à Novossibirsk (93) et à Krasnoïarsk (91) en Sibérie.