Plus de 1 500 pèlerins juifs orthodoxes bloqués entre la Biélorussie et l’Ukraine Europe Sébastien Gobert - Correspondant en Ukraine

© AFP

L’affaire pourrait faire l’objet d’une anecdote humoristique si elle n’avait pas forcé des centaines de personnes, principalement des hommes et enfants venus d’Israël, à dormir plusieurs nuits durant dans le no man’s land entre la Biélorussie et l’Ukraine.