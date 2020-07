Ce train a déraillé après avoir percuté un véhicule d'entretien des caténaires. La protection civile a aussi fait état de trente blessés légers sur son compte Twitter.

L'accident de ce train, qui transportait quelque 280 passagers, s'est produit vers 15h30 locales (16h30 en Belgique).

Ce train à grande vitesse Alfa Pendular reliait Lisbonne à Braga dans le nord du pays, en passant par Coimbra et Porto, les principales villes du pays. Sur place, un important dispositif mobilisant plus de 170 secouristes et deux hélicoptères a été déployé pour secourir les victimes.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a présenté "ses condoléances aux familles et amis des victimes mortelles" après ce "grave accident" dans un message publié sur le site internet de la présidence.