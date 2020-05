La confrontation entre la Chine et les États-Unis va définir le monde de demain, met en garde le chef de la diplomatie européenne. Et [dans ce monde] nous, Européens, n’avons pas à choisir un camp. Nous devrons défendre nos propres intérêts comme disait Frank Sinatra : my way. À notre façon", a poursuivi Josep Borrell, dans un entretien accordé à certains médias européens, vendredi. La capacité de l’Union à s’imposer en tant qu’Union sur la scène internationale est mise à l’épreuve, à l’heure où plusieurs acteurs, de la Chine aux États-Unis, en passant par la Russie et la Turquie, bombent le torse et avancent leurs pions sur plusieurs échiquiers géopolitiques, sans parler des effets possibles du coronavirus sur l’équilibre des puissances mondiales.

Vendredi, les ministres européens des Affaires étrangères se sont notamment penchés sur la loi controversée adoptée la veille par la Chine sur la sécurité nationale à Hong Kong. Les États membres se sont dits "gravement préoccupés" par ce projet de loi. "Cela risque de sérieusement saper le haut degré d’autonomie de la région administrative spéciale de Hong Kong", a reconnu M. Borrell. Mais, contrairement aux États-Unis, les Vingt-sept n’évoquent pas de sanctions. "Ce n’est pas la solution", a affirmé M. Borrell, à l’issue de la réunion par vidéoconférence. Et de souligner combien est "complexe" la relation de l’UE avec la Chine, "un concurrent, un rival et un allié".