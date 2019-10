Europe Une solution en vue pour le Brexit ? Tristan de Bourbon - Correspondant à Londres

Pour la première fois depuis près d’un an, la possibilité de voir le Brexit se concrétiser de manière imminente est réelle. Même si leurs négociations peuvent encore capoter d’ici au Conseil européen de jeudi et vendredi prochains, le Royaume-Uni et la Commission européenne semblent en bonne voie pour trouver un accord susceptible d’être adopté par le Parlement britannique.