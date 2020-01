Le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau s'apprête à recevoir lundi de nombreux leaders mondiaux pour rendre un hommage officiel aux victimes de la barbarie nazie.

Il y a 75 ans, le 27 janvier 1945, le camp de la mort allemand était libéré par l'armée soviétique et livrait au monde l'un des témoignages les plus sombres du nazisme et du martyre du peuple juif. Autour de la célèbre "porte de la mort" du camp d'extermination de Birkenau, recouverte d'une gigantesque tente blanche pour l'occasion, de nombreux chefs d'Etat, de gouvernement ou représentants participeront à la cérémonie internationale d'hommage aux victimes d'Auschwitz. Le roi Philippe et la reine Mathilde ainsi que la Première ministre Sophie Wilmès représenteront la Belgique. Le président du conseil européen Charles Michel, Premier ministre sortant, sera aussi présent à Birkenau.

Enfin, une délégation de la communauté juive de Belgique ainsi qu'un survivant belge feront partie du voyage. Environ 200 anciens déportés et survivants d'Auschwitz, témoins de l'indicible, assisteront à cette cérémonie. Des survivants provenant des USA, Canada, Israël, Australie et de plusieurs pays d'Europe sont attendus, de même que d'anciens prisonniers polonais. "Cet anniversaire, cette mémoire, ce symbole de la libération d'Auschwitz montrent l'un des fondements essentiels de la vie d'après-guerre en Europe et dans le monde. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que de nombreux dirigeants ont compris qu'il était difficile d'être ailleurs en ce jour particulier. Il est clair qu'à l'occasion de ce 75e anniversaire, nous sommes tous unis à Auschwitz avec les survivants vivant parmi nous", a souligné le directeur du Musée et Mémorial d'Auschwitz, Piotr Cywinski.

Si Auschwitz-Birkenau n'est pas le seul camp d'extermination créé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu, de part son industrialisation de la mort, le symbole de toutes les victimes de la barbarie nazie et en particulier du martyre du peuple juif. Durant la Seconde Guerre mondiale, 1,3 million de personnes ont été déportées dans ce camp de la mort. Environ 1,1 million de personnes, dont 1 million de Juifs, y ont été exterminées, la plupart dans des chambres à gaz mais aussi par épuisement et mauvais traitements.

Sur 6 millions de Juifs exterminés, 1 million l'ont été à Auschwitz qui fut la destination finale et le mouroir des Juifs d'Europe. En Belgique, 25.835 personnes ont été déportées, du 4 août 1942 au 31 juillet 1944, depuis Malines vers Auschwitz. A la fin de la guerre, à peine 1.240 Juifs déportés sont revenus en Belgique, soit moins de 5%.