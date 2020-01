L’accord de retrait sera approuvé par le Parlement, mercredi. Au grand dam des Britanniques pro-UE.

So be it. Qu’il en soit ainsi, en version française. Ce mercredi en début de soirée, le Parlement européen adoptera, sans surprise, ni suspense, le rapport Verhofstadt recommandant à la plénière d’approuver l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le feu vert du Parlement est nécessaire, afin que le 31 janvier à minuit, heure de Bruxelles, le Brexit se déroule de façon "ordonnée". Pour les 73 eurodéputés britanniques, ce sera la dernière séance - ils devraient être peu nombreux jeudi, à débattre du programme de travail 2020 de la Commission.