Léonard De Vinci, Michel-Ange, Dante ou encore Donatello, les statues de ces Florentins célèbres trônent sous les arches de la galerie des Offices. En cet été 2020, les visiteurs peuvent finalement prendre le temps de les admirer : comme par magie, les files et la foule ont disparu devant le célèbre musée. "Nous avons actuellement en moyenne deux mille huit cents visiteurs par jour, c’est-à-dire 25 à 30 % seulement par rapport aux nombres d’entrées des années précédentes, explique Eike Schmidt, le directeur du musée le plus visité d’Italie. Nous avons maintenant la possibilité et l’opportunité d’expérimenter un autre type d’utilisation du musée, quelque chose qui ressemble plus à ce que nos grands-parents et nos ancêtres ont vécu. Une utilisation non pas basée sur les grands volumes de visiteurs mais sur un réel approfondissement et une contemplation plus lente et en profondeur des œuvres d’art."