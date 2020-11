Pour que les multinationales suisses respectent toutes les droits de l’homme Europe Sabine Verhest

© BUREAUX RÉGIONAUX Le géant suisse Glencore est actif dans plusieurs pays africains, comme ici en Afrique du Sud.

Dans la ville péruvienne de Cerro de Pasco, les métaux lourds issus de l’extraction minière contaminent l’eau, l’air et les sols. Empoisonnés, les enfants de la région souffrent d’anémie, de handicaps, de paralysies. À Porco, en Bolivie, outre les dégâts sur l’environnement, des accidents mortels surviennent régulièrement dans les galeries de mines de zinc, de plomb et d’argent où travaillent des enfants et des adolescents. Le point commun entre ces différents exemples de violation des droits de l’homme et de dommages sur l’environnement et la santé, c’est que sont impliquées des multinationales ayant leur siège en Suisse.