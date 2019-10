L’Union européenne a beaucoup attendu la proposition alternative du gouvernement britannique au mécanisme du filet de sécurité, destiné à éviter le retour d’une frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord après le Brexit. En tournant le problème dans tous les sens, on voit mal comment les Vingt-sept, et la Commission européenne, qui négocie avec Londres en leur nom, pourraient y réagir favorablement.