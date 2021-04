Le président russe et la chancelière allemande "se sont inquiétés de l'escalade des tensions" dans le conflit dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le Kremlin jeudi dans un communiqué à l'issue d'un entretien téléphonique.

Vladimir Poutine a insisté auprès d'Angela Merkel sur la responsabilité de Kiev "dont les provocations visent ces derniers temps à aggraver volontairement la situation sur la ligne de contact".

Angela Merkel a de son côté demandé à la Russie de réduire ses troupes à la frontière ukrainienne. Ukrainiens et Occidentaux accusent les séparatistes prorusses et Moscou de provoquer heurts et tensions.

Selon le Kremlin, les deux dirigeants appellent "à la retenue et l'activation du processus de négociations", alors que les pourparlers de paix qui réunissent l'Ukraine et la Russie, avec une médiation franco-allemande sont dans l'impasse.

Le dernier sommet a eu lieu en décembre 2019, aucune avancée concrète sur le plan politique n'a eu lieu depuis et aucune nouvelle réunion n'est prévue.

La conversation entre M. Poutine et Mme Merkel intervient alors que Kiev et ses alliés occidentaux accusent Moscou de masser de troupes à la frontières et les séparatistes de provoquer des incidents armés meurtriers quasi-quotidiens.

Les deux dirigeants ont abordé d'autres sujets tels le sort de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, le conflit en Syrie ou encore la situation en Libye.