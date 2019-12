Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, sont arrivés lundi à Paris pour tenter de relancer, sous la houlette d'Emmanuel Macron et Angela Merkel, le processus de paix en Ukraine.

Le président français a accueilli au palais de l'Elysée la chancelière allemande, puis M. Zelensky, apparemment détendu, qui s'est fendu d'un V de la main, et enfin M. Poutine, arrivé le dernier.

Des réunions bilatérales sont prévues, avant le début formel du sommet puis une conférence de presse vers 18h00 GMT (19h00, heure belge).

Après trois ans de paralysie des négociations, la première poignée de main entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ancien comédien arrivé au pouvoir en mai, sera scrutée de près. La guerre entre Kiev et les séparatistes prorusses a fait plus de 13.000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l'Est ukrainien, et un million de déplacés depuis 2014. Les deux hommes auront après le sommet une réunion en tête-à-tête consacrée notamment à leur différend gazier.

La rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel est aussi très attendue, en pleine crise diplomatique sur fond d'assassinat d'un Géorgien à Berlin imputé à une "entité étatique russe" ou à la Tchétchénie. "Même si nous avons des contentieux très sérieux avec la Russie en ce moment, nous devons tout faire au sommet +Normandie+ pour progresser vers la paix en Ukraine", a toutefois averti le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, qualifiant ce conflit de "plaie purulente en Europe".