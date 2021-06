Le président russe Vladimir Poutine s'est dit ouvert à la possibilité d'un échange de prisonniers entre la Russie et les Etats-Unis lors d'une interview diffusée lundi sur la chaîne NBC, à deux jours de sa rencontre à Genève avec Joe Biden.

"Oui, oui, oui bien sûr", a répondu Vladimir Poutine au journaliste qui l'interrogeait sur un possible échange entre deux Américains emprisonnés en Russie Paul Whelan et Trevor Reed, et des Russes détenus aux Etats-Unis.

Au cours de la même interview, il a jugé "grotesque" de considérer que Moscou mène une guerre informatique contre les Etats-Unis.

"Nous avons été accusés de toute sorte de choses", notamment "l'ingérence dans des élections" ou "les cyberattaques", a déclaré M. Poutine, affirmant que "pas une seule fois, ils n'ont pris la peine de produire la moindre preuve".