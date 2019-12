La guerre entre l’Ukraine et les séparatistes prorusses, soutenus par Moscou, ne fait plus les gros titres de la presse européenne depuis longtemps : le conflit armé, qui a fait 13 000 morts depuis 2014 dans le Donbass, a baissé en intensité. Il continue cependant à faire des victimes sur le terrain et à pourrir les relations entre Russes et Européens.