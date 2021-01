Il s'agit du premier sauvetage depuis que le navire a été libéré fin décembre de sa détention administrative, a expliqué l'ONG.

"Quelques 120 personnes ont pu être mises en sécurité à bord de l'Ocean Viking en fin de matinée", a détaillé Mme Beau auprès de l'AFP. Ces migrants étaient à bord d'un canot surchargé à 36 milles nautiques (environ 66 km) des côtes libyennes, selon SOS Méditerranée. Des femmes et des enfants se trouvent parmi les rescapés, dont un bébé d'un mois, a précisé Mme Beau.

L'Ocean Viking, bloqué cinq mois en Italie où les autorités lui ont imposé des travaux coûteux, a repris la mer depuis Marseille le 11 janvier. Le navire est arrivé dans sa zone habituelle d'activité mardi soir. "La météo était vraiment mauvaise mais dès qu'il y a eu une fenêtre d'amélioration, il y a eu un départ", a ajouté Mme Beau.

La directrice de SOS Méditerranée s'est montrée "très inquiète pour les personnes qui se retrouvent actuellement en mer dans des conditions hivernales, encore plus dangereuses que d'habitude".

Mardi, le naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes a fait au moins 43 morts, selon l'Onu.

L'Ocean Viking est actuellement le seul navire de secours d'une ONG dans la région, selon Mme Beau, "les autres étant bloqués par les autorités italiennes comme l'était l'Ocean Viking avant".

Les candidats à l'exil venus de divers pays partent pour l'essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l'Europe via l'Italie, dont les côtes sont les plus proches. Au total, plus de 1.200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l'OIM.