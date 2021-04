"L’UE sait ce qu’il faut faire pour sauver des gens. Mais pour des raisons politiques, elle fait ce qu’il faut pour ramener des gens dans un pays en guerre" Europe Maria Udrescu

© Gaelle Henkens / Pilotes Volonta

Depuis qu’il s’est mis, début 2018, à survoler la mer pour signaler la position géographique des embarcations de migrants en détresse, le fondateur de l’ONG Pilotes volontaires appréhende l’arrivée du printemps, devenue synonyme d’une hausse des tentatives de traversée vers l’Europe, mais aussi de drames. L’année 2021 ne fera pas exception à ce phénomène tragique, devenu récurrent depuis la crise de l’asile de 2015. Au contraire.ntre décembre 2020 et mars 2021, lors de sa première mission à bord du Colibri 2, nouvel avion de l’ONG, M. Benavente a identifié près de 60 bateaux à la dérive, au large de la Libye. "Et on était en plein hiver", insiste ce pilote humanitaire, qui tire la sonnette d’alarme et dénonce le refus des Européens de répondre à leur devoir, légal et moral, de sauver des vies.