Des heurts entre manifestants antigouvernementaux et policiers qui ont fait usage de grenades sonores antiémeutes ont éclaté dimanche soir à Minsk, selon des médias russes et bélarusses, à l'issue d'une présidentielle tendue. L'agence de presse russe Ria Novosti a fait état de tels heurts, tout comme les médias bélarusses d'opposition tut.by, Nacha Niva et Nexta, dans les environs du monument Stella de la capitale.

Un journaliste de l'AFP a quant à lui entendu l'explosion de grenades sonores près de ce lieu et vu les forces de l'ordre, équipées de boucliers, se diriger vers des manifestants.

Le site était cependant inaccessible du fait d'un important dispositif sécuritaire.

Selon les mêmes médias, des arrestations ont également eu lieu.

Des vidéos, filmées par des témoins et rediffusées par Nacha Niva et Nexta, notamment sur des messageries, montraient des foules disparates de manifestants se rassembler. Par endroits, des policiers les dispersaient en recourant à la force.

Un photographe de l'AFP a vu des manifestants conspuer des policiers, quand d'autres brandissaient des drapeaux symbolisant l'opposition devant des cordons des forces de l'ordre barrant l'accès à de nombreux axes du centre de Minsk.

Des manifestations ont aussi eu lieu dans de nombreuses autres villes, selon les médias bélarusses d'opposition.

La campagne électorale pour la présidentielle a été marquée par une mobilisation sans précédent en faveur d'une nouvelle venue en politique, Svetlana Tikhanovskaïa. Celle-ci a estimé dimanche soir que "la majorité" la soutenait, alors qu'un sondage officiel réalisé à la sortie des bureaux de vote accordaient une victoire écrasante au chef de l'Etat, Alexandre Loukachenko.