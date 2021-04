Présidentielle française : La Courneuve s’apprête à faire à nouveau barrage à l’extrême droite EuropeReportage Laurent Dupuis

Pour bon nombre de personnes au marché de La Courneuve, le prix des tomates au kilo et la fraîcheur des herbes aromatiques suscitent plus d’intérêt que l’élection présidentielle qui doit se tenir dans un an. "La crise sanitaire et ses conséquences sur la vie de tous les jours, le socio-économique et les vacances, ou encore la vaccination, c’est ça, la première préoccupation des Français en ce moment, estime Saïd, 45 ans. Ça éclipse le sujet de l’élection présidentielle."