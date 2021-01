Présidentielle française: Michel Barnier, "Monsieur Brexit", pourrait-il être le candidat de la droite? Europe Laure de Charette

© AFP Michel Barnier, un “délivreur” selon son camarade de promo Jean-Pierre Raffarin, fut chargé pendant quatre ans de négocier le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le Financial Times raconte qu’en 2011 un ministre britannique fut impressionné de voir Michel Barnier s’arrêter devant chaque tableau du ministère, avant de comprendre que c’est lui-même qu’il observait dans le reflet du tableau pour mieux se recoiffer… Cette anecdote en dit long sur la défiance des Anglais envers celui qui fut chargé pendant quatre ans de négocier le divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. En France, la presse salue au contraire unanimement "cet infatigable défenseur de l’unité européenne" ( Les Échos) et évoque "la consécration du montagnard" ( Le Monde).