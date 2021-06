Alors que le parquet a requis un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, à l'encontre de M. Sarkozy, son avocate, Me Gesche Le Fur, a plaidé mardi la relaxe de son client.

"Il n'a signé aucun devis, il n'a signé aucune facture, il a accepté toutes les restrictions qu'on lui a demandées. Il est loin d'être un candidat hystérique, insatiable. Il est respectueux des valeurs de la justice", a plaidé l'avocate, qui remplaçait le conseil "historique" de M. Sarkozy, Me Thierry Herzog, souffrant.

L'ex-chef de l'Etat, qui ne s'est présenté au tribunal qu'à l'occasion de son interrogatoire, est jugé depuis le 20 mai aux côtés de 13 autres prévenus, ex-cadres de l'UMP et de la société Bygmalion, membres de son équipe de campagne ou experts-comptables.

Il est poursuivi uniquement pour "financement illégal de campagne électorale". Il encourt un de prison et 3.750 euros d'amende.

L'enquête a démontré que les comptes de la campagne présidentielle de 2012 avaient dépassé d'une vingtaine de millions d'euros le plafond légal autorisé, via un système de fausses factures.

Les co-prévenus de M. Sarkozy sont jugés, à des degrés divers, pour "escroquerie", "usage de faux" ou "abus de confiance".

Le parquet a requis contre eux des peines allant de dix-huit mois à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et des amendes allant jusqu'à 150.000 euros.

En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ex-président de la Ve République à être condamné à de l'emprisonnement ferme (trois ans dont un ferme), pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite "des écoutes".