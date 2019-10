EuropeInterview Procès des indépendantistes catalans: "Le verdict ne devrait pas avoir un impact électoral" Paco Audije

Ministre ad interim du Travail, de la sécurité sociale et des migrations en Espagne, Magdalena Valerio, 60 ans, est considérée comme l'une des personnalités les plus fortes du gouvernement espagnol sortant. Considérée aussi très proche du Premier ministre Pedro Sánchez, elle réagit à la condamnation par la Cour suprême de neuf indépendantistes catalans, jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Interview.