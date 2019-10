Europe Procès des indépendantistes catalans: pourquoi le verdict pourrait signifier un nouveau départ entre Madrid et Barcelone Paco Audije, correspondant à Madrid

Malgré son lourd impact émotionnel et politique, le verdict du Tribunal suprême pourrait, à long terme, ouvrir la voie à un nouveau cycle politique. Car, contrairement à la demande du procureur, l’accusation de "rébellion", qui aurait entraîné des peines allant jusqu’à 25 ans de prison et aurait empêché tout dialogue effectif entre Madrid et Barcelone, n’a pas été retenue.