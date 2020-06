Dans les années 1990, l'un vendait des navires de guerre, deux autres évoluaient dans un milieu opaque où la corruption était la règle et les trois derniers en politique: galerie de portraits des six hommes condamnés lundi au procès du volet financier de l'affaire Karachi.

Le tribunal a sanctionné un système de commissions "exorbitantes" réglées à des intermédiaires "imposés par le pouvoir politique", le "réseau K", en marge de la vente de frégates à l'Arabie saoudite (contrat Sawari II) et de sous-marins au Pakistan (Agosta).

Une partie de cet argent rapatrié sous forme de "rétrocommissions" illégales, a servi, selon le tribunal, à financer la campagne présidentielle malheureuse d'Edouard Balladur en 1995. Les prévenus ont fait appel.

L'industriel

Dominique Castellan, 83 ans, retraité, était à l'époque haut fonctionnaire, PDG de la branche internationale de la Direction des constructions navales (devenue Naval Group), la DCNI.

Il est condamné pour abus de biens sociaux, pour avoir, sur "ordre" du ministère de la Défense, introduit dans les négociations pakistanaises Agosta un réseau d'intermédiaires "aussi coûteux qu'inutile".

Il est jugé coupable d'avoir alloué des "commissions disproportionnées" à ce "réseau K": plus de 190 millions de francs (28 millions d'euros). Et ce, selon le tribunal, pour "maintenir de bonnes relations" avec le ministre de la Défense François Léotard et ainsi "préserver sa fin de carrière professionnelle".

Il a été condamné à 3 ans dont 1 avec sursis, et 50.000 euros d'amende.

Son homologue dirigeant l'équivalent de la DNCI pour les contrats saoudiens, la Sofresa, est quant à lui décédé.

Le "réseau K": les intermédiaires

Ziad Takieddine, 70 ans

Le sulfureux homme d'affaires franco-libanais est condamné pour son "rôle d'intermédiaire déterminant". M. Takieddine, qui connaissait François Léotard avant que celui-ci soit nommé ministre de la Défense, entretenait alors de bonnes relations avec Renaud Donnedieu de Vabres, proche conseiller de Léotard, et était l'ami de Thierry Gaubert, engagé dans la campagne Balladur.

Il est jugé coupable d'avoir perçu avec deux compères, Abdul Rahman Al Assir et Ali Ben Moussalem, décédé depuis, des commissions "exorbitantes et sans rapport avec une quelconque entremise de ce réseau", dans une "volonté assumée d'enrichissement personnel".

Pendant l'enquête, il avait affirmé avoir remis 6 millions de francs (moins d'un million d'euros) à Thierry Gaubert sur demande de Nicolas Bazire, directeur de la campagne Balladur, avant de se rétracter.

Selon le tribunal, il "avait parfaitement conscience de participer à un système de rétrocommissions, lesquelles ont permis de renflouer les comptes de campagne du candidat Balladur".

Condamné pour complicité et recel d'abus de biens sociaux à cinq ans avec mandat d'arrêt, il est par ailleurs jugé coupable de fraude fiscale, blanchiment ou encore faux témoignage sous serment, et devra payer 500.000 euros de dommages et intérêts au fisc et des millions d'euros à diverses parties.

Abdul Rahman al Assir, 70 ans

L'associé de Ziad Takieddine au sein du "réseau K", absent du procès, est condamné à cinq ans avec mandat d'arrêt pour les mêmes accusations de complicité et recel d'abus de biens sociaux.

Les politiques

Renaud Donnedieu de Vabres, 66 ans

Alors le plus proche collaborateur du ministre de la Défense François Léotard, il est condamné à cinq ans dont deux avec sursis et 120.000 euros d'amende, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, pour avoir relayé "les instructions aux fins +d'imposer+" aux industriels d'avoir recours au "réseau K".

Devenu consultant, il est aussi condamné pour avoir reçu des fonds de Ziad Takieddine, un "retour d'ascenseur" pour l'avoir imposé dans les négociations.

Nicolas Bazire, 62 ans

Aujourd'hui l'un des dirigeants du groupe de luxe LVMH, cet ancien officier de marine était alors directeur de cabinet du Premier ministre Balladur (1993-1995).

Il est condamné à cinq ans dont deux avec sursis et 300.000 euros d'amende, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, pour son "soutien" à l'intervention du "réseau K" depuis Matignon.

Directeur de la campagne Balladur, il "n'a pu ignorer le dépôt" de 10,25 millions de francs sur les comptes de campagne en avril 1995 et "avait une parfaite connaissance de leur origine douteuse", à savoir les rétrocommissions, selon le tribunal.

Thierry Gaubert, 69 ans

A l'époque membre du cabinet du ministre du Budget Nicolas Sarkozy, impliqué dans la campagne Balladur, il est condamné pour avoir "permis en toute connaissance de cause le retour en France, sous forme de rétrocommissions, de fonds provenant des commissions litigieuses, à destination du compte de campagne d'Edouard Balladur".

"Maillon indispensable entre Nicolas Bazire et Ziad Takieddine", il se voit infliger, pour recel d'abus de biens sociaux, quatre ans dont deux ferme et 120.000 euros d'amende.