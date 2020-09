"Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic se rendra à Londres demain pour rencontrer (le ministre britannique) Michael Gove pour une réunion extraordinaire du comité mixte", a annoncé le porte-parole de l'exécutif européen Eric Mamer sur Twitter, ajoutant que l'UE attendait des "clarifications" du Royaume-Uni.

Plus de sept mois après la sortie historique du Royaume-Uni de l'Union européenne, les deux parties sont censées s'accorder avant la fin de l'année sur les modalités de leur coopération, commerciale ou sécuritaire. Dans ce contexte délicat, le gouvernement britannique a publié le projet de loi retouchant pour le "clarifier" le divorce officiellement prononcé en janvier dernier.

Concernant en particulier les dispositions douanières en Irlande du Nord, il est destiné à faciliter les échanges commerciaux au sein du Royaume-Uni après la fin de la période de transition post-Brexit qui s'achèvera fin décembre. Mais en retoquant un traité international, ce texte "viole le droit international d'une manière très spécifique et limitée", de l'aveu même du ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis.

Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une telle violation "saperait la confiance" entre les deux partenaires. L'Allemande s'est dite dans un tweet "très préoccupée" par les annonces britanniques, soulignant locution latine à l'appui que le respect des conventions représente le "fondement de relations futures prospères".

La décision britannique a suscité une pluie de critiques, jusque dans le camp conservateur de Boris Johnson, y compris de la part d'anciens chefs du gouvernement, de Theresa May à John Major. Ce dernier estime que si le Royaume-Uni "perdait sa réputation d'honorer (ses) promesses", il perdrait "quelque chose qui n'a pas de prix et que nous ne retrouverons peut-être jamais".

Devant les députés, Boris Johnson a défendu un texte qui vise à "garantir la fluidité et la sécurité" du marché intérieur britannique. Le protocole nord-irlandais vise à garantir l'absence de frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, membre de l'UE, et à éviter la résurgence de tensions dans cette région, ensanglantée par trois décennies de "troubles" jusqu'à la signature de l'accord de paix du Vendredi saint en 1998. Le retour de contrôles douaniers fait craindre un regain de tensions dans la province britannique.