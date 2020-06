Trois candidats au second tour des élections municipales disent leur lassitude extrême et leur fatigue à l’issue d’une campagne entamée pour certains dès le mois de septembre 2019. "On est épuisés à tous les niveaux, moralement et physiquement", reconnaît le centriste Thierry Baëza, 56 ans, agriculteur et viticulteur de profession, dans son immense local de campagne accolé à la mairie et surmonté d’une banderole verte "Agir pour Mèze".

, s’interroge Joël Armentier.