Europe "Quelle horreur, c'est ça l'Ouest doré?": les témoignages, parfois surprenants, d'Allemands qui ont vécu la chute du Mur Delphine Nerbollier, correspondante en Allemagne

Il y a 30 ans, lors de la nuit du jeudi 9 novembre, le mur de Berlin tombait. La réunification entre Allemands de l'Est et de l'Ouest a pu se faire. Mais à l'époque, loin de l'instantanéité due à Internet, tout ne monde n'était pas au courant en même temps, et tout le monde ne s'y attendait pas. Des Allemands des deux bords, qui avaient entre 15 et 21 ans à l'époque, témoignent aujourd'hui de leur ressenti. Aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, la nouvelle a pu réjouir mais aussi faire peur. Rencontres.