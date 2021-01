"La situation est loin d'être revenue à la normale" a commencé le Premier ministre en présentant la situation épidémiologique de la France. "Même si le virus circule légèrement moins en France que chez nos voisins. Le niveau des contaminations reste élevé et a tendance à progresser depuis la mi-décembre", précise-t-il. Actuellement, 15.000 cas quotidiens sont enregistrés dans le pays, loin de l'objectif de 5000 cas par jour correspondant au seuil de maîtrise l'épidémie.



"La situation est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines", a-t-il poursuivi en évoquant la situation hospitalière toujours sous tension.



La situation se dégrade plus rapidement dans certaines régions, notamment dans l'est du pays.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pris la parole au sujet des variantes du Covid-19 récemment détectées en Angleterre et en Anfrique du Sud. La variante anglaise est 40 à 70% plus contagieuse et 19 cas ont été détectés sur le territoire français. Le ministre s'attend à ce que ce nombre augmente encore dans les prochains jours.

"La deuxième vague est toujours là", a repris Jean Castex avant d'annoncer les dispositions décidées par le gouvernement en conséquence.



"Toutes les activités et établissements aujourd'hui fermés le resteront jusqu'à la fin de ce mois", a-t-il déclaré. "Musées, cinémas, salles de spectacle, équipements sportifs et de loisirs ne connaîtrons dans les semaines qui viennent aucun assouplissement". Les restaurants et les bars n'ouvriront pas avant la mi-février "a minima", a aussi précisé le Premier ministre.



Les stations de ski ne pourront pas rouvrir tout de suite non plus, a-t-il déclaré, sans donner de date.Un point sera fait le 20 janvier pour adapter ces mesures.



Le régime du couvre-feu à 20h est également prolongé, hormis pour les 15 départements critiques où le couvre feu a été avancé à 18h. D'ailleurs, dix départements supplémentaires de l'Est pourraient aussi faire l'objet d'un avancement du couvre-feu à 18h dès ce vendredi, a déclaré Jean Castex.