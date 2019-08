Ils s’étaient juré fidélité devant l’autel de l’abbaye de Westminster. L’engagement qui liait Sarah Ferguson au prince Andrew lors de leur mariage en 1986 semble plus que jamais mis à l’épreuve. Alors que le scandale Epstein bat son plein et que des accusations en lien avec cette affaire ont été proférées contre le Prince (et qu’il dément avec énergie), le duo a été vu débarquant à Malaga mercredi 14 août. "La duchesse a insisté pour partir en vacances avec le duc, s’occuper de lui et montrer au monde qu’elle le soutient", raconte une source proche.

(...)