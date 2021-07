Le journaliste néerlandais d’investigation Peter Rudolf de Vries, spécialiste des enquêtes criminelles, lutte pour sa vie sur un lit hôpital à Amsterdam. Le journaliste, âgé de 64 ans, a essuyé plusieurs tirs à bout portant, dont un dans la tête, mardi soir sur Leidersplein, en plein centre d’Amsterdam alors qu’il sortait du studio de télévision d’un talk-show où il était intervenu en tant qu’invité. La police a arrêté deux suspects - un Néerlandais de 21 ans et un Polonais de 35 ans - mardi soir et soupçonne une de ces deux personnes d’être le tireur. "L’attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable, c’est une attaque contre un journaliste courageux et par conséquent une attaque contre la liberté de la presse qui est si essentielle pour notre démocratie et notre État de droit", s’est ému le Premier ministre démissionnaire Mark Rutte. "Les journalistes doivent pouvoir faire leur métier en liberté et sans être menacé", a déclaré le roi Willem-Alexander, indiquant que les pensées de la famille royale allaient à M. de Vries et à ses proches.