Europe Qui est Stefano Bonaccini, l'homme à la tête d’une des régions les plus prospères d’Europe ? Hubert Leclercq

Les sondages le donnaient en tête du scrutin régional en Émilie-Romagne, mais plus les jours passaient, plus son adversaire de La Ligue (extrême droite) Lucia Borgonzoni semblait se rapprocher. Finalement, c’est avec une belle avance de plus de 8 points que Stefano Bonaccini, le président sortant, issu du Parti démocrate (PD), a renouvelé son bail pour cinq ans à la tête d’une des régions les plus prospères d’Europe.