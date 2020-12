Metin Karasular et Michel Catino, domiciliés à Gilly, sont accusés d’avoir fait partie de la "chaîne des responsabilités" qui a mené à la mort de dix-sept personnes, entre le 7 et le 9 janvier 2015. Ils sont accusés d’ "association de malfaiteurs terroristes".

Selon les procureurs français, le garage de Karasular à Marchienne-au-Pont faisait partie d’un triangle entre Paris, les Ardennes françaises et Charleroi où les terroristes ont acquis des armes et des munitions. Leur principal contact était Ali Polat, pour lequel les avocats généraux réclament la prison à perpétuité.

Ce dernier s’était rendu à plusieurs reprises dans le garage de Marchienne-au-Pont avec Amédy Coulibaly, le meurtrier de l’Hyper Cacher, juste avant les attentats. Coulibaly avait fait ses prières dans l’arrière-salle. "Alors que les intéressés connaissaient la radicalisation d’au moins un de leurs clients, ils n’ont pas hésité à apporter un soutien logistique", a estimé lundi soir devant la cour d’assises spéciale de Paris l’avocate générale Julie Holveck.

Les deux Belges sont accusés d’avoir fourni des armes aux terroristes, sur base de listes trouvées dans le garage et au domicile de M.Karasular. Mais leurs avocats démentent. "C’est un réquisitoire très sévère qui ne fait pas la distinction entre ceux qui sont dans le terrorisme et ceux qui sont dans les petits trafics d’armes et de stupéfiants", réagit à La Libre Belgique Me Jean Chevais, avocat de Karasular. Il plaidera la cause de son client mercredi après-midi.