Le gouvernement suisse a décidé mercredi un large assouplissement des mesures prises face à la pandémie, autorisant dès samedi les rassemblements spontanés allant jusqu'à 30 personnes.

En outre, dès le 6 juin, seront possibles toutes les manifestations publiques ou privées allant jusqu'à 300 personnes, une mesure qui devrait permettre aux nombreuses organisations internationales présentes à Genève, comme l'ONU, de retrouver une certaine normalité.

Avec désormais seulement 10 à 15 nouvelles contaminations par jour contre plus de 1.000 à la mi-mars, "la Suisse renaît", a déclaré aux médias la présidente suisse, Simonetta Sommaruga, en présentant ces décisions.

"Nous savons maintenant qu'il est possible de maîtriser, d'encadrer ce virus. Voilà pourquoi le Conseil fédéral a décidé de toute une série de mesures d'assouplissement pour le 6 juin", a-t-elle ajouté.

A compter de cette date, tous les établissements de divertissement et de loisirs tels que casinos et zoos pourront ainsi à nouveau accueillir du monde, tout comme les piscines. Les établissements d'enseignement professionnel et du secondaire et les universités pourront faire de même.

Les remontées mécaniques et attractions touristiques telles que les pistes de luge d'été pourront rouvrir aussi. Les salons érotiques pourront également reprendre leurs activités et les services de prostitution être proposés.

Les compétitions sportives en présence de spectateurs seront aussi possibles. Toutefois, pour les sports impliquant un contact physique étroit et constant, comme la lutte, le judo ou la danse de salon, les compétitions devraient rester interdites jusqu'au 6 juillet.

Mais les entraînements seront de nouveau autorisés à partir du 6 juin, y compris pour les sports qui supposent un contact rapproché.

Enfin, le gouvernement a annoncé son intention de rétablir la libre circulation des personnes et la liberté de voyage avec tous les Etats de l'espace Schengen d'ici au 6 juillet. Les contrôles aux frontières avec l'Allemagne, l'Autriche et la France seront levés le 15 juin.

La Suisse, qui n'a pas instauré de confinement aussi strict que d'autres pays européens, a commencé le 27 avril à assouplir les mesures prises face au coronavirus.

Ecoles, magasins, restaurants et musées ont ainsi déjà rouvert leurs portes, même si les mesures de distanciation physique et d'hygiène restent en vigueur.

A partir du 6 juin, la limitation des groupes à quatre personnes dans les restaurants sera levée. Mais les restaurants devront fermer à minuit, tout comme les discothèques ou les boîtes de nuit, qui devront tenir des listes de présence.

La maladie Covid-19 a fait pour l'instant près de 1.650 morts en Suisse, qui compte quelque 8,5 millions d'habitants.

Le 16 mars, le gouvernement avait qualifié la situation d'"extraordinaire" afin de pouvoir édicter des mesures nationales d'urgence. Cet état prendra fin le 19 juin.