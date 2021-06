Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en France métropolitaine pour le second tour des élections régionales et départementales, avec comme point d'interrogation la participation après une abstention record au premier tour.

Quelque 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à 18H00, 19H00 ou 20H00 selon les communes, avec un protocole sanitaire toujours strict face à l'épidémie de Covid-19, en net recul mais sous la menace du variant Delta.