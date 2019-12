Europe Sommet de Paris: "Les tentatives de convaincre gentiment Vladimir Poutine ne marchent pas, on ne se laissera pas faire" Sabine Verhest

"Il est clair que, jamais, la population d’Ukraine n’acceptera de capitulation." Oleksandra Romantsova, directrice adjointe du Centre pour les libertés civiles, qui promeut les droits de l’homme, la démocratie et la solidarité dans son pays, l’affirme très clairement, alors que se profile la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. "On ne laissera pas le président (Zelensky, NdlR) abandonner notre terre" , pas plus la Crimée que le Donbass.