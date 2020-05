Le Premier ministre français, Edouard Philippe, présente ce jeudi 28 mai l'acte 2 du déconfinement. Cette nouvelle vague d'assouplissements est prévue pour le 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante. La France a établi une carte évolutive de ses départements pour évaluer la situation dans chacun d'entre eux. Certains assouplissements ne pourront être appliqués que dans les départements qui sont au vert.Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement, a commencé Edouard Philippe. Mais nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île de France, la Guyane, et Mayotte. Dans ces départements, le virus circule un peu plus qu'ailleurs et des inquiétudes spécifiques demeurent. Dans ces départements, que nous allons qualifier de département orange, le déconfinement sera, dans les trois semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception".

"Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être", a expliqué Edouard Philippe avant de présenter la seconde phase du déconfinement. Sur le plan sanitaire, les nouvelles sont bonnes".



"Partout, en France de nombreux clusters surgissent", a toutefois regretté le Premier ministre, appelant les Français à rester vigilants.

Voici les mesures annoncées: