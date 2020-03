L'épidémie de coronavirus a pour effet collatéral la réduction assez drastique des activités des institutions européennes.

Ce jeudi en fin d’après-midi, le Conseil (l’institution où sont représentés les Etats membres) a assuré de la continuité de la capacité à agir de l’Union.

Néanmoins, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le Premier ministre croate Andrej Plenkovic, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil des ministres de l’UE, ont indiqué que pour éviter d’augmenter le risque de propagation du virus, ne seraient maintenues que des réunions essentielles.

A savoir : le Conseil des ministres des Affaires intérieures de ce vendredi, celui des ministre des Finances mardi, celui des ministre des Affaires étrangères le 21, le Conseil “Affaires générales” du 24 et, enfin, le sommet européen des 26 et 27 mars, lors duquel les leaders des Vingt-sept sont censés reprendre les négociations sur le cadre budgétaire européen 2021-2027 et discuter de leurs actions communes pour lutter contre l’épidémie et atténuer ses conséquences.

Les autres réunions, considérées comme non-urgentes, sont annulées, retardées ou organisées en visioconférences.

Télétravail pour (presque) tout le monde à la Commission européenne

De son côté, la Commission européenne, qui emploie 32 000 fonctionnaires, a fait savoir plus au moins au même moment qu’elle demande à celles et ceux qui, parmi ces fonctionnaires, occupent des fonctions “non critiques” de travailler à domicile à partir du lundi 16 mars. Les fonctionnaires dont la présence est absolument requise continueront, eux à se rendre dans les bâtiments de la Commission, mais travailleront en “shift”.

Dès le 16 mars, les écoles et crèches européennes fermeront leurs portes.

Seules les missions essentielles, dans et hors de l’Union sont maintenues. Les réunions avec des collègues de l’étranger doivent être reportées ou se tenir par visioconférence.



La mission du Royaume-Uni auprès de l’Union européenne a annoncé jeudi en début de soirée que le deuxième round de négociation de la future relation post-Brexit, programmé la semaine prochaine à Londres, était reporté.

Pas de semaine de commissions parlementaires, plénière d’avril d’un jour pour le Parlement européen

Toujours ce jeudi, le président du Comité européen des régions, Apostolos Tzitzikostas, a annoncé que la session plénière de mars était repoussée.

En début de semaine, le Parlement européen avait écourté la session plénière, déjà délocalisée de Strasbourg à Bruxelles, pour cause de propagation du virus en France. Elle ne s'était tenue que sur un seul jour, pour que puissent avoir lieu trois débats essentiels sur la crise migratoire à la frontière greco-turque, le budget européen 2021-2027 et... le coronavirus.

Le président du Parlement, David Sassoli, avait par ailleurs annoncé qu'il travaillerait de son domicile bruxellois pendant 14 jours, pour respecter les mesures de précaution prise par l'institution, parce qu'il s'est rendu en Italie le week-end précédent.

Le Parlement européen a procédé mardi à un allégement assez considérable de son agenda des semaines à venir. Il n'y aura pas de réunions des commissions parlementaires la semaine prochaine, à Bruxelles, et la session plénière d'avril est ramenée à un jour, au lieu de quatre.

Les visiteurs externe ne sont plus admis dans les bâtiment, à l'exception des journalistes et des membres d'autres institutions dont la présence est requise. Avec pour conséquence que le Caprice des dieux, ainsi qu'est surnommé le siège bruxellois du Parlement, a pris des allures de bateau fantôme.