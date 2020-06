"Retrouver une économie écologique, souveraine et solidaire": Macron veut "ouvrir une page nouvelle" avec les Français © BELGA EuropeAnalyse Laure de Charette-Correspondante à Montpellier

Emmanuel Macron, freiné par les "Gilets jaunes" et la mobilisation contre la réforme des retraites puis stoppé net par la pandémie, veut reprendre la main politiquement, deux ans avant l’élection présidentielle. Il reprendra la parole en juillet pour annoncer de nouvelles orientations. Malgré la crise économique et sociale qui se profile (- 11,4 % de croissance prévue en 2020), il le dit et le répète : nous allons "reconstruire", pour "vivre heureux et vivre mieux". Sûr de lui. Fidèle, cette fois, à son style.