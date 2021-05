Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens cherchent une réponse ferme à l'interception d'un avion par la Biélorussie EuropeAnalyse Maria Udrescu

© AFP

Cet “acte de terrorisme d’État” et de “piraterie”, “complètement inacceptable”, “scandaleux et illégal”, “ne restera pas sans conséquences”. Dans une explosion inédite de colère, les dirigeants européens ont dénoncé les agissements du régime biélorusse, qui a détourné dimanche un avion Ryanair effectuant la liaison entre Athènes et Vilnius, l’obligeant à atterrir à Minsk afin d’arrêter Roman Protassevitch, un journaliste qui se trouvait à bord. Cet incident, qui touche autant à la souveraineté et aux valeurs l’Union européenne qu’à la sécurité effective de ses citoyens, s’impose donc comme le sujet central de la discussion des vingt-sept chefs d’État et de gouvernement, réunis lundi soir à Bruxelles pour discuter des affaires étrangères.