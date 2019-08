La course contre la montre, imposée aux partis et mouvements politiques par le président Mattarella jeudi dernier, s’était transformée en une véritable course d’obstacles. Ces cinq derniers jours, Luigi Di Maio, le chef politique du Mouvement 5 Étoiles (M5S), qui digère toujours mal sa rupture forcée avec La Ligue de Matteo Salvini, avait déposé des mines, comme pour tenter de saborder l’embryon d’accord entre son mouvement populiste et le parti démocrate, le centre gauche de l’échiquier politique italien.

