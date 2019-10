Le gouvernement de gauche populiste roumain survivra-t-il à la motion de censure qui sera débattue et soumise au vote jeudi au Parlement ? En chute dans les sondages, le Parti social-démocrate (PSD), au pouvoir depuis début 2017, est sur la sellette, accusé de saper l’état de droit et d’isoler la Roumanie sur la scène européenne par ses diatribes eurosceptiques et ses propositions “embarrassantes” de candidats pour la Commission européenne.