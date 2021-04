Sanctions russes : l'UE se réserve le droit de prendre des "mesures appropriées"

Europe

L'Union européenne a condamné vendredi la décision "inacceptable" et injustifiée des autorités russes de sanctionner huit ressortissants européens, dont le président du Parlement et une commissaire, et a annoncé "des mesures appropriées" en réponse à ces sanctions.