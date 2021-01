"Je présente mes excuses pour le profond tort causé aux mères irlandaises et à leurs enfants qui se sont retrouvés" dans ces établissements tenus par des religieuses catholiques et l'Etat, a déclaré le chef du gouvernement devant le Parlement irlandais. "L'Etat vous a laissé tomber", a déclaré Micheal Martin, au lendemain de la publication du rapport d'une commission d'enquête qui a mis en lumière la surmortalité dramatique dans ces établissements et l'hostilité générale de la société envers ces naissances alors considérées comme illégitimes.