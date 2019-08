La découverte est glaçante et si les faits sont avérés, il pourrait s’agir de l’un des plus importants scandales pédophile de France. Les enquêteurs ont mis la main sur les journaux intimes d’un chirurgien sexagénaire à Jonzac (Charente-Maritime). Les carnets relateraient en détail depuis les années 90 les abus sexuels commis sur des enfants. C’est la Charente libre qui révèle l’affaire, plus de 200 noms de victimes y seraient recensés à travers la France. Le praticien exerçait à l’hôpital de Jonzac entre 2008 et 2017. D’après le quotidien, «il aurait agressé sexuellement des mineurs, parfois en ''phase de réveil'', lors de séjours à l’hôpital».

Il a également travaillé en Touraine et en Bretagne. Les investigations ont débuté en 2017 lorsqu’une fillette de 6 ans a dit à son père avoir été abusée dans le jardin par son voisin.

(...)