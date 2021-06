Mattias Tesfaye est fils d’immigré éthiopien et social-démocrate. C’est lui, le ministre danois de l’Immigration et de l’Intégration, qui est la cheville ouvrière d’une loi unique en Europe, adoptée le 3 juin par une large majorité (70 voix contre 24) au Folketing, le Parlement monocaméral du Royaume. Elle permet au gouvernement de gauche de créer un centre d’accueil de réfugiés dans un pays tiers, d’y envoyer les demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières du Danemark et d’y faire traiter leur dossier. Le vote a été dénoncé notamment par l’Union européenne, les Nations unies et les ONG humanitaires.

Face à la pluie de critiques contre ce projet qualifié de "scandaleux" , d’ "inhumain" , de "chimère" , de "dérive très grave" ou encore d’ "illusion" , le ministre ne bronche pas et campe sur ses positions.

"Le système d’asile actuel a échoué. Il est inefficace et injuste. Des enfants, des femmes et des hommes se noient en Méditerranée ou sont maltraités le long des routes migratoires, tandis que les trafiquants d’êtres humains gagnent des fortunes", rappelle-t-il avec insistance. Face à une telle situation, "insoutenable", aggravée par la crise de l’asile de 2015-2016, il fallait chercher d’autres voies, selon lui. D’autant que "le Danemark et l’Union européenne consacrent des ressources importantes au traitement des dossiers d’asile en raison des centaines de milliers de demandeurs enregistrés chaque année dans les pays européens, bien que la moitié d’entre eux s’avèrent ne pas répondre aux critères du droit d’asile", fait-il valoir. L’Europe rencontre en outre d’"énormes difficultés lorsqu’il s’agit de renvoyer les demandeurs d’asile déboutés vers leurs pays d’origine".