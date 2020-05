Ksawery Pruszynski, un journaliste polonais qui séjourna dans la péninsule ibérique de septembre 1936 à mars 1937, a publié à son retour Espagne rouge, un livre passionnant consacré à la guerre civile en Espagne. Sans négliger de faire un pèlerinage romanesque à Toboso, il explora le pays (y compris le Pays basque, alors région autonome) et s’arrêta durablement à Madrid, assiégé et en proie à une famine croissante, après que le président de la République se fut réfugié à Barcelone et que le gouvernement eut fui à Valence - "une Capoue de la révolution, insouciante, qui s’empiffre, malsaine".