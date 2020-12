"Sécurité globale": en neutralisant l'article 24, la France espère sortir d'une tempête politique

Europe

AFP

En reculant sur l'article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale", l'exécutif français espère enfin sortir d'une tempête politique qui a fortement fait tanguer la majorité, mais la suite s'annonce toujours incertaine et mouvementée face à une opposition qui ne désarme pas. Avec l'annonce lundi de la "réécriture totale" de l'article controversé, dans le sillage d'une réunion à l'Elysée avec Emmanuel Macron, exécutif et majorité LREM/MoDem/Agir espèrent "lever les doutes" des opposants qui les accusent d'attaquer les libertés d'informer et d'expression.