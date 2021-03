"Si le Royaume-Uni avait fait un autre choix sur la forme du Brexit, nous n'aurions pas ces difficultés aujourd'hui" EuropeInterview Maria Udrescu

"Je me souviens des frontières, des barrières, des soldats, des points de contrôle" qui ont coupé l’île irlandaise en deux au cours de trente ans de guerre civile. Maired McGuinness, commissaire européenne en charge des Services financiers, est née en 1959 en Irlande, dans le comté de Louth, situé à la frontière avec la province britannique d’Irlande du Nord, jadis lieu d’affrontements entre les nationalistes catholiques, favorables à une réunification de l’île, et les unionistes protestants souhaitant rester sous la couronne britannique. Évoquant ces douloureux souvenirs, elle appelle aujourd’hui le Royaume-Uni à respecter le protocole sur l’Irlande du Nord, partie de l’accord de retrait de l’Union européenne afin de préserver l’accord du Vendredi saint qui, en 1998, a mis fin au conflit nord-irlandais. "Il a fallu beaucoup de temps et d’efforts pour parvenir à un accord sur ce protocole. Il doit être mis en œuvre", a insisté Mairead McGuinness dans un entretien accordé mercredi à plusieurs médias dont La Libre Belgique.